Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda E.Ö. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda bir tabanca, 3 şarjör, 153 fişek ve 25 ayrı kişiye ait senet ele geçirildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin insanlara yüksek faizle borç para verdiği ve geri ödeyemeyenleri tehdit ettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da tefecilik yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.