Alanya'da turistlerin bulunduğu safari cipi şarampole devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
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Alanya'da turistlerin bulunduğu safari cipi şarampole devrildi: 7 yaralı

08.08.2022 19:07
Alanya'da turistlerin bulunduğu safari cipi şarampole devrildi: 7 yaralı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde turistlerin bulunduğu safari cipinin sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde turistlerin bulunduğu safari cipinin sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra kırsal Tırılar Mahallesinde meydana geldi. Turistlerin bulunduğu M.Z. yönetimindeki 07 AAS 034 plakalı safari cipi, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da turistlerin bulunduğu safari cipi şarampole devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da turistlerin bulunduğu safari cipi şarampole devrildi: 7 yaralı - Son Dakika
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