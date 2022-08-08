Kaza, öğleden sonra kırsal Tırılar Mahallesinde meydana geldi. Turistlerin bulunduğu M.Z. yönetimindeki 07 AAS 034 plakalı safari cipi, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma , kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alanya'da turistlerin bulunduğu safari cipi şarampole devrildi: 7 yaralı - Son Dakika

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