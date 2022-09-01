Antalya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Antalya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

01.09.2022 10:06
Antalya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Mahallesi'ndeki uygulama noktasında K.Ç, idaresindeki bir otomobili durdurdu. S.C. ve S.B'nin de yolcu olarak bulunduğu araçta uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Bunun üzerine otomobilde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Jandarma ekipleri, araçtaki 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

YORUMLAR
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Kayıp genç jandarma tarafından bulundu Kayıp genç jandarma tarafından bulundu Şüphe üzerine aranan araçtan uyuşturucu çıktı Şüphe üzerine aranan araçtan uyuşturucu çıktı
Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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