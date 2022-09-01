Bunun üzerine otomobilde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu bulundu.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güney Mahallesi'ndeki uygulama noktasında K.Ç, idaresindeki bir otomobili durdurdu. S.C. ve S.B'nin de yolcu olarak bulunduğu araçta uyuşturucu kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi.

Kaynak: AA

Jandarma, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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