Alanya'da tefecilik yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Alanya'da tefecilik yapan 1 kişi tutuklandı

11.08.2022 17:25
Alanya'da tefecilik yapan 1 kişi tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlara faizle para verdiği, ödeyemeyen kişilerin mülklerini icra yoluyla almaya çalıştığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde vatandaşlara faizle para verdiği, ödeyemeyen kişilerin mülklerini icra yoluyla almaya çalıştığı belirlenen bir kişi tutuklandı.

Alanya ilçesinde vatandaşlara faizle para veren E.Ö.'nün, yüksek faizleri ödeyemeyen vatandaşları tehdit ettiği öğrenildi. Konu üzerine inceleme başlatan Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Alanya KOM Büro Amirliği ekipleri, E.Ö.'nün tehdit yoluyla vatandaşların mülklerini icra yoluyla ellerinden almaya çalıştıklarını belirledi. KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonda E.Ö., gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 3 adet şarjör, 153 adet fişek ve 25 farklı kişiye ait senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da tefecilik yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da tefecilik yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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