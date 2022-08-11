Alanya ilçesinde vatandaşlara faizle para veren E.Ö.'nün, yüksek faizleri ödeyemeyen vatandaşları tehdit ettiği öğrenildi. Konu üzerine inceleme başlatan Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı Alanya KOM Büro Amirliği ekipleri, E.Ö.'nün tehdit yoluyla vatandaşların mülklerini icra yoluyla ellerinden almaya çalıştıklarını belirledi. KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonda E.Ö., gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet tabanca, 3 adet şarjör, 153 adet fişek ve 25 farklı kişiye ait senet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Alanya'da tefecilik yapan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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