Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada, alçak uçuş yaptığı sırada olayın meydana geldiğini anlatarak, "Benim herhangi bir sorunum yok. İniş yaparken biraz irtifa kaybı yaşadım." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Alanya'da yamaç paraşütçüsü iniş sırasında aydınlatma direğinde asılı kaldı - Son Dakika

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