Tersane açıklarında içinde personel dahil 6 kişinin bulunduğu "Şahmeran" adlı lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Alanya'da tura çıkan lüks yat yandı - Son Dakika

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