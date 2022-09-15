Alanya'da tura çıkan lüks yat yandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yangın çıkan lüks yat kullanılamaz hale geldi.
Tersane açıklarında içinde personel dahil 6 kişinin bulunduğu "Şahmeran" adlı lüks yatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yattaki yangına Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri müdahale etti.
Günübirlik tura çıkan yattaki 6 kişi, zodyak botlarla tahliye edildi.
Dumanların çıktığı tekne Alanya Limanı'na yanaştırıldı. Yangın, alanya itfaiyesinin çalışması ve çevredeki jetskilerden dalga püskürtülmesi sonucu söndürüldü.
Yangın nedeniyle yat kullanılamaz hale geldi.
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