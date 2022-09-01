Alanya'da skuter denetimi yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da skuter denetimi yapıldı

01.09.2022 14:31
Alanya'da skuter denetimi yapıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan skuter denetiminde kurallara uymayanlara 5 bin 978 lira ceza kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan skuter denetiminde kurallara uymayanlara 5 bin 978 lira ceza kesildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince, kentin farklı noktalarında kurallara uymayan skuter kullanıcılarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, Atatürk Caddesi'ndeki denetimde birden fazla kişi seyahat eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere 5 bin 978 lira ceza uyguladı.

YORUMLAR
500
Antalya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı Antalya'da uyuşturucu bulunan araçtaki 3 kişi gözaltına alındı Şüphe üzerine aranan araçtan uyuşturucu çıktı Şüphe üzerine aranan araçtan uyuşturucu çıktı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da skuter denetimi yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:16 Avrupa'dan talip var! 18 adet Bayraktar TB2 almak için devasa bütçe ayırdılar
14:08 Beşiktaş'tan Braga'ya transfer olan Serdar Saatçı'nın serbest kalma bedeli 40 milyon avro oldu
13:51 Korkunç görüntüler! Suudi Arabistan'da koşulların iyileştirilmesini isteyen yetim kızlara kemer ve sopalarla saldırı
13:37 Sağanak yağışın vurduğu İstanbul'da caddeler su altında kalınca trafik felç oldu
13:49 Süper Lig'de 5. haftanın hakemleri açıklandı! Açılışı Arda Kardeşler yapacak
13:26 Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Kenan Karaman, Alman ekibi Schalke 04'e transfer oldu
13:20 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "çapulcu" tepkisi: Bay Kemal bu sorunu çözecek! Az kaldı, sabır...
13:09 Elleri olmayan El Salvadorlu genç geçimini berberlikten sağlıyor
12:44 Saldırganlar bir genci yumruklayıp beyzbol sopasıyla darp etti
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı: 20 bin sözleşmeli öğretmen atandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.09.2022 14:31:46. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da skuter denetimi yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement