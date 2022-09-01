Ekipler, Atatürk Caddesi 'ndeki denetimde birden fazla kişi seyahat eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere 5 bin 978 lira ceza uyguladı.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Alanya'da skuter denetimi yapıldı - Son Dakika

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