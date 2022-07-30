Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

30.07.2022 16:24
Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kızlarpınarı Mahallesi'nde apartmanın önüne bıraktığı motosikletinin yerinde olmadığını fark eden İlyas Çetin, durumu polise bildirdi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekip, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Motosikletin çalınması binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yaya olarak apartmanın önüne gelen kişinin motosikletin kilidini kırdığı ve binip ayaklarıyla iterek olay yerinden uzaklaştığı yer aldı.

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Kaynak: AA

Motosiklet, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alanya'da motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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