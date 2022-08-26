Antalya'da trafik kazasında ölen anne ile kızı defnedildi - Son Dakika
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Antalya'da trafik kazasında ölen anne ile kızı defnedildi

26.08.2022 12:58
Antalya'da trafik kazasında ölen anne ile kızı defnedildi

Antalya'nın Alanya ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 31 yaşındaki anne ve 1 yaşındaki kızı toprağa verildi.

Antalya'nın Alanya ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden 31 yaşındaki anne ve 1 yaşındaki kızı toprağa verildi.

Alanya Belediyesi morgundaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınan Ayşe Songür ile kızı Elif Su'nun cenazeleri, Yalçı Mahallesi mezarlığında kılınan namazın ardından defnedildi.

Cenazeye Ayşe Songür'ün eşi İsmail Songür'ün (30) yanı sıra yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Antalya'da dün, İ.K. (43) yönetimindeki hafriyat yüklü kamyonun Tosmur Mahallesi D-400 kara yolunda orta şeritten yolun sağına geçmeye çalıştığı sırada motosiklet ile çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü İsmail Songür yaralanmış, eşi Ayşe Songür ve bir yaşındaki kızı Elif Su Songür hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da trafik kazasında ölen anne ile kızı defnedildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da trafik kazasında ölen anne ile kızı defnedildi - Son Dakika
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