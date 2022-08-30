Olay, Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ilçeye tatile gelen Ahmet Demir (57), eşiyle birlikte kaldıkları otelden ayrılarak denize gitti. Serinlemek için denize giren Demir bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşayarak, cankurtaran tarafından denizden çıkartıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Okurcalar, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Tatile geldiği Alanya'da boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

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