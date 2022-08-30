Tatile geldiği Alanya'da boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika
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Tatile geldiği Alanya'da boğularak hayatını kaybetti

30.08.2022 13:08
Tatile geldiği Alanya'da boğularak hayatını kaybetti

Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen ve serinlemek için denize giren 57 yaşındaki adam boğularak yaşamını kaybetti.

Antalya'nın Alanya ilçesine tatile gelen ve serinlemek için denize giren 57 yaşındaki adam boğularak yaşamını kaybetti.

Olay, Alanya ilçesi Okurcalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ilçeye tatile gelen Ahmet Demir (57), eşiyle birlikte kaldıkları otelden ayrılarak denize gitti. Serinlemek için denize giren Demir bir süre sonra boğulma tehlikesi yaşayarak, cankurtaran tarafından denizden çıkartıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Okurcalar, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tatile geldiği Alanya'da boğularak hayatını kaybetti - Son Dakika

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