ANTALYA'NIN AZ BİLİNEN SAKLI CENNETLERİ

Antalya'da dünyaca ün yapmış doğal alanların yanı sıra, herkesçe bilinmeyen birçok saklı cennet bulunuyor.

Doğa gezgini Necati Ersin, telefon ve internetin dahi çekmediği bu alanların içinde olduğu 12 öneriden oluşan bir rehber hazırladı.

Antalya'da havaların ısınmaya başlamasıyla turizm hareketliliği de arttı. Eşsiz doğal ve tarihi alanları nedeniyle binlerce yerli ve yabancı turist Antalya'yı tercih ediyor. Kentte yılın her dönemi, doğa turizmine yönelik birçok grup ve bireysel aktiviteler de gerçekleşiyor.

TURİSTLERİN EN ÇOK ZİYARET ETTİĞİ KENT

Kaputaj Plajı'ndan Konyaaltı, Lara, Altınkum plajlarına, Aspendos Antik Tiyatro'dan Patara, Perge, Myra, Alanya Kalesi gibi tarihi değerlere, Düden, Kurşunlu ve Manavgat şelalelerine, birçok kanyona sahip Antalya, bahar ve yaz aylarında yabancı ve yerli turistlerin Türkiye'de en çok ziyaret ettiği kent.

DOĞA GEZGİNİNDEN 12 ÖNERİ

Antalya herkesçe bilinen tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin dışında keşfedilmeyi bekleyen birçok güzelliği de barındırıyor. Bazı doğa gezginleri ve grupları özellikle bu tür alanları tercih ediyor. Yaklaşık 7 yıldır doğa kampları sayesinde birçok alanı gezen ve yeni keşifler yapan doğa gezgini Necati Ersin, gezginler için 12 öneriden oluşan gezi rehberi hazırladı.

BAZILARI ÇOK BİLİNMİYOR

Bilinen veya bilinmeyen doğal güzellikleri Youtube ve Instagram üzerindeki hesaplarından, dron da kullanarak çektiği fotoğraf ve video görüntülerle paylaşarak tanıtmaya çalışan Ersin, il genelinde yılın dört mevsimi keşfedilmeyi bekleyen birçok doğa harikası olduğunu söyledi.

MEVSİMİNE GÖRE GÜZELLİKLER DEĞİŞİYOR

Mevsimine göre bu doğal güzelliklerin farklı görüntüler sunabildiğini anlatan Ersin, birçok alanın aşırı ilgi sonrası çöplüğe dönüştüğünü ve kirletildiğini belirterek, gezginlere gittikleri yerlerde çöplerini bırakmamaları, doğal anlara ve canlılara zarar vermemeleri çağrısı yaptı.

TELEFON VE İNTERNET ÇEKMEYEBİLİR

Birçoğu tamamen doğal, işletme olmayan, telefon ve internetin dahi çok az veya hiç çekmediği alanları derleyen Ersin, Antalya'da gezilmesi, görülmesi gereken yerlerle ilgili doğa meraklıları için 12 öneride bulundu. Ersin'in gezilmesi ve görülmesini önerdiği yerler ise şöyle;

Serik ilçesi Etler köyündeki Etler şelalesi Antalya'nın en yüksek şelalelerinden. Çevresinde kamp için uygun alanlar var. İnişi biraz zor, ayakkabıyla inilmesi daha güvenli. Bir işletme yok. Suyu soğuk, havuzu kimi yerde boyu aşıyor.

Döşemealtı ilçesi Ekşili köyünde, ormanın içinde yaklaşık 5 metrelik şelalesi ve kocaman doğal havuzuyla Kocaçay Şelalesi. Kamp için uygun, işletme, su ve tuvalet yok. Telefon kısmen çekiyor, internet zor.

Finike doğal havuzun en derin kısmı 3-5 metre, alt kısımda denizle bağlantısı olan bir mağara tünel var. Bu nedenle kimi zaman gelgit olabiliyor. İşletme yok, yumuşak bir zemin yok hafif eğimli. Telefon çekiyor. İnişi zor tehlikeli kısımları var.

Kumluca'da Karaöz ile Gelidonya Feneri arasındaki Korsan Koyu görülmesi gereken yerlerden. Yakınlarda işletmeler, kampingler var. Duş ve su içmek için çeşmeler var. Günübirlik aktiviteler için uygun.

Döşemealtı'nda doğa harikası Obruk, antik döşeme yolunun hemen yakınında. İşletme yok, telefon çekiyor. Tam manzaraya karşı yaklaşık 2 çadırlık kamp yeri var.

Konyaaltı'nın Aşağıkaraman mahallesindeki Kapuz Kanyonu, Antalya merkeze yarım saat uzaklıkta. Muhteşem güzellikteki bu kanyonda işletme yok, kamp için uygun. Piknik için dere boyunca müsait yer var. Telefon kısmen çekiyor.

Konyaaltı'ndaki Doyran göleti yakınlarında bulunan Doyran şelalesi. Mevsime göre suyun debisi değişkenlik gösterebiliyor. İşletme yok. Kamp için çok küçük bir alan var. Telefon kısmen, internet çok zor çekiyor.

Kumluca'da Taşlık Burnu'nda tarihi Likya Yolu'nda bulunan Gelidonya Feneri, Türkiye kıyılarının en yüksek deniz feneri. İşletme, su yok. Telefon internet az da olsa çekiyor.

Likya yolunun en güzel parkurlarından biri Maden Koyu. Buraya Çıralı'dan patika yolundan veya Tekirova'dan ulaşılabiliyor. Ancak Tekirova girişi araçlara kapatıldı. İşletme yok. Telefon ve internet çok az çekiyor.

Kurşunlu Şelalesi, Antalya'ya 15 kilometre. Zengin florası ile muhteşem bir yer. Yaklaşık 18 metrelik şelale ve Milli Park alanı doğa yürüyüşü, bitki ve hayvan gözlemi gibi ekoturizm açısından zengin. Günübirlik dinlenme ve piknik için uygun.

Kemer Alacasu'daki Cennet Koyu, Antalya'nın en güzel koylarından biri. Merkeze 60 kilometre. Anayoldan yaklaşık 400 metrelik yolu bozuk. İşletme, tuvalet yok. Su tulumbadan geliyor. Kamp, karavan için uygun ama hafta sonları çok kalabalık.

Baydoğan Şelalesi, merkezden yaklaşık 50 km. Yarbaşçandır Köyü'nden 1 km uzaklıkta. Yolu çok zorlu ve tehlikeli. Kamp için uygun alanlar var. İşletme yok. Telefon kısmen çekiyor. Piknik için uygun. (DHA)