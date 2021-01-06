Antalya'nın balkonları fesleğen, marul maydanoz kokacak - Son Dakika

Antalya'nın balkonları fesleğen, marul maydanoz kokacak

06.01.2021 12:55
Antalya'nın balkonları fesleğen, marul maydanoz kokacak, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi, başta çocuklar olmak üzere kent sakinlerinin tarımla buluşmasını sağlamak ve üretime yönelik çalışmaların parçası olmaları için 2 bin 500 eve marul, maydanoz ve fesleğen ekili saksı hediye edecek.

Muratpaşa Belediyesi, başta çocuklar olmak üzere kent sakinlerinin tarımla buluşmasını sağlamak ve üretime yönelik çalışmaların parçası olmaları için 2 bin 500 eve marul, maydanoz ve fesleğen ekili saksı hediye edecek. Başkan Uysal, "Küçük bir fideyi yetiştirmek için verilen emeğin değerini çocuklarımıza anlatalım istiyoruz" dedi.

Pencere önünde yetiştirilen fesleğen, maydanoz gibi aromatik bitkilerle başlayan ve çok kısa bir süre sonra balkondan, terastan domates, limon, biber toplamaya uzanan balkon bahçeciliği girişimlerine bir destek de Antalya'da Muratpaşa Belediyesi'nden geldi.

Balkon bahçeciliği

Başkan Uysal, belediyenin Ermenek Mahallesi'nde yaklaşık 35 dönüm alanda kurulu bitki üretim tesisinde bir süredir hummalı bir çalışmanın devam ettiğini söyledi. Tesislerde, yerli tohumdan marul, maydanoz ve fesleğen fidelerinin saksılara dikildiğini belirten Başkan Uysal, "Bu üç bitkinin içinde olduğu saksılarımızı, balkonlarından üretim yapmak isteyen, balkon bahçeciliğine yeni başlamak isteyen, gönüllü 2 bin 500 komşumuza hediye edeceğiz" diye konuştu.

Balkonlarda çiçek dışında başta aromatik bitkiler ve baharatlar olmak üzere mevsimlik sebze, meyve yetiştirmenin mümkün olduğunu dile getiren Başkan Uysal, "Amacımız, başta çocuklar olmak üzere komşularımızın tarımla, toprakla buluşmasını ve üretime yönelik çalışmalar içinde bulunmasını sağlamak. ve çocuklarımıza küçük bir fideyi yetiştirmek için verilen emeğin değerini anlatmak" dedi.

mahalle mahalle dağıtılacak

Muratpaşa Belediyesi'nin "Çocuklarımız Toprakla Tanışsın" adıyla gerçekleştirdiği çalışmada gönüllü olarak yer almak için belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılan formu doldurmak yeterli olacak. Sadece Muratpaşa'da ikamet edenlerin gönüllü olacağı çalışmada, her hafta 500 saksı hazırlanacak ve mahalle mahalle dağıtılacak.

Muratpaşa Belediyesi, geçmiş yıllarda da sebzelerin doğal lezzetini, bir sebzeyi dalından koparmanın keyfini yaşamak, çocuklarına yaşatmak isteyen komşularını için saksıda soğan, patlıcan, maydanoz ve biber fideleri hediye etmişti. - ANTALYA

Antalya'nın balkonları fesleğen, marul maydanoz kokacak
Antalya'nın balkonları fesleğen, marul maydanoz kokacak
Antalya'nın balkonları fesleğen, marul maydanoz kokacak

Muratpaşa, Antalya, Domates, Bitki, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'nın balkonları fesleğen, marul maydanoz kokacak - Son Dakika


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