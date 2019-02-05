Son Dakika Haberleri: Antalya'nın Balkonu Mavi ve Turuncu

Antalya'nın Balkonu Mavi ve Turuncu

1 saat önce

Muratpaşa Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde İstanbul'da tarihi Galata Kulesi, Londra'da Parlamento Binası gibi tarihi yapılarla eş zamanlı Antalya'nın balkonu Ziya Gökalp Kent Parkı'nda ağaçları, Antalyaspor 50'nci Yıl Parkı'nda ise havuzları hastalıkla mücadelenin renkleri mavi-turuncu...

Antalya'nın Balkonu Mavi ve Turuncu, System.String[]
Muratpaşa Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde İstanbul'da tarihi Galata Kulesi, Londra'da Parlamento Binası gibi tarihi yapılarla eş zamanlı Antalya'nın balkonu Ziya Gökalp Kent Parkı'nda ağaçları, Antalyaspor 50'nci Yıl Parkı'nda ise havuzları hastalıkla mücadelenin renkleri mavi-turuncu ile aydınlattı.

Muratpaşa Belediyesi, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ve aralarında Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Antalya Şubesi'nin de bulunduğu ortak kuruluşlarının kansere karşı toplumsal bilinci artırmak için dünya çapında sürdürdüğü kampanyaya bu yıl da destek verdi. 2019 sloganı 'Kararlıyım ve Yapacağım' olarak belirlenen kampanya çerçevesinde Muratpaşa Belediyesi, İstanbul'da tarihi Galata Kulesi, İstanbul Boğazı köprüleri ve dünyanın farklı noktalarında tarihi yapılarla birlikte Antalya'nın balkonu, kentin Akdeniz'e uzanan en uç noktası Ziya Gökalp Kent Parkı'nda ağaçları, Antalyaspor 50'nci Yıl Parkı'nda ise havuzları hastalıkla mücadelenin renkleri mavi-turuncu ile aydınlattı. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kanserin önlenebilir bir hastalık olduğunu belirterek her yıl artan bir destekle bu farkındalık çalışması içinde yer alacaklarını söyledi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:02 Kaynak: İHA

İstanbul, Muratpaşa, Antalya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Metrobüste Astronot Kıyafeti Giyen Vatandaş Görenleri Şaşkına Çevirdi Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Dikkat Çeken Talimat: 'Trafoya Bilmem Ne Girdi' Mazereti Oluşmasın

30 Yıl Sonra Beş Dakika Gördüğü Annesine "Miras' Tepkisi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile Görüşüp Meclis Başkanlığı Seçimi ile İlgili Adımları Atacağız
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 14:53:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'nın Balkonu Mavi ve Turuncu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]