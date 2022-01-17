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ANTALYA'NIN BARAJLARI KAR BEKLİYOR - Son Dakika

ANTALYA'NIN BARAJLARI KAR BEKLİYOR

17.01.2022 11:14

ANTALYA'daki barajların su seviyesi, Korkuteli ve Karacaören-1 barajları dışında, geçen yıla göre arttı.

ANTALYA'daki barajların su seviyesi, Korkuteli ve Karacaören-1 barajları dışında, geçen yıla göre arttı. DSİ 13'üncü Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, kar yağışının, barajlardaki seviyenin daha da yükselmesini sağlayacağını, seviyesi düşük olan 2 baraj için gerekli olduğunu belirterek, 3-5 günlük hızlı ve geçici yağmurlar, barajlarımıza ve depolamalarımıza çok fayda sağlamıyor. Bizim asıl beklentimiz, dağlardaki karın akışa dönüşerek, özellikle mart-nisan aylarında rezervlerimizin artması dedi.

Dünyada etkisini gösteren iklim krizinin yanı sıra kaçak sondajlar ve yer altı sularındaki azalma nedeniyle de birçok göl ve akarsu kurudu. Özellikle hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği 2021 yazında, bazı barajlarda su seviyesi düştü. Antalya'ya son günlerde düşen rekor seviyedeki yağışlarla birlikte barajlardaki aktif doluluk oranı, 2021'e göre az da olsa yükseldi. Devlet Su İşleri (DSİ) 13'üncü Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Oymapınar Barajı'nda 2021 Ocak ayının 15 gününde yüzde 9,42 olan aktif doluluk oranı 2022'nin aynı döneminde yüzde 34,47'ye, Manavgat Barajı'nda yüzde 39,36'dan yüzde 43,96'ya, Karacaören-2 Barajı'nda yüzde 67,60'tan yüzde 70,80'e, Dim Barajı'nda yüzde 7,19'dan yüzde 25,98'e, Alakır Barajı'nda yüzde 42,20'den yüzde 82,89'a, Çayboğazı Barajı'nda yüzde 4,34'ten yüzde 7,94'e, Naras Barajı'nda ise yüzde 37,34'ten yüzde 38,85'e yükseldi.

2 BARAJDA SEVİYE DÜŞÜK

Aynı bölgedeki Korkuteli ve Karacaören-1 barajlarında ise doluluk oranları düştü. Su seviyesi Korkuteli Barajı'nda yüzde 9,44'ten yüzde 4,50'ye, Karacaören-1'de ise yüzde 6,48'den yüzde 4,81'e düştü. Bu 2 barajdaki seviyenin yükselmesinin ise ileriki günlerde düşecek kara bağlı olduğu belirtildi.

'2021'E GÖRE DAHA İYİ'

Antalya'da son yağışlarla barajlarda kısmi yükselmeler olduğunu söyleyen DSİ 13'üncü Bölge Müdürü Hayrullah Coşkun, Son günlerde etkili olan yağışlar, tarım şehri Antalya'ya olumlu sonuçlar getirecek. Şu an kötü değil, iyiye gidiyoruz. Geçen seneki doluluk oranlarına göre bu sene özellikle Antalya'nın doğusundaki depolama ve sulama barajlarında daha iyi. Batıda ise Korkuteli ve Elmalı'da kısmen geçen seneye göre daha az fakat yüksek dağlardaki kar ve etkileri sayesinde kış ayları bitinceye kadar o bölgede de barajlarımız yeterli seviyeye gelecektir. 2022'nin daha iyi geçeceğini düşünüyoruz dedi.

'HIZLI VE GEÇİCİ YAĞMURLAR FAYDA SAĞLAMIYOR'

Kar yağışlarının barajlardaki seviyenin yükselmesini sağlayacağını söyleyen Coşkun, 3-5 günlük hızlı ve geçici yağmurlar barajlarımıza ve depolamalarımıza çok fayda sağlamıyor. Kısmi yükselmeler yapsa da bizim asıl beklentimiz, dağlardaki karların akışa dönüşerek özellikle mart-nisan aylarında rezervlerimizin artması çünkü kar, hem barajlarımızı hem de yeraltı su seviyelerimizi yükseltiyor. Kar yağışları barajlarımızda seviye yükselmesine sebep olacaktır. Temennimiz ocak ve şubat aylarında yeterli karın düşmesi diye konuştu.

Suyun gelecek için önemini vurgulayan Coşkun, Türkiye su ortalamasının yaklaşık yüzde 7,6'sı Antalya'da. Bu çok ciddi bir miktar. Ekiplerimizle birçok dere yatağında temizliklerimizi yaparak, taşkınları önleyip vatandaşlarımızın tarım alanlarına zarar gelmemesini sağladık. Yer altı su seviyelerini düzenli olarak kontrol ediyoruz. Buradaki ruhsatları da DSİ olarak sağlıyoruz dedi.

ANTALYA'NIN BARAJLARI KAR BEKLİYOR
ANTALYA'NIN BARAJLARI KAR BEKLİYOR
ANTALYA'NIN BARAJLARI KAR BEKLİYOR

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Korkuteli, Antalya, kar, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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