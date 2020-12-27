Antalya'nın binlerce yıllık kadim zenginliği; zeytin - Son Dakika

ANTALYA'da 6 bin yıldır tarımı yapılan ve mitolojide Tanrı Zeus'un görünce büyülendiği, olimpiyatlarda birinci olanların onun dallarıyla taçlandırıldığı, özel yasaların koruma altına aldığı 'zeytin', günümüzde 183 bin 452 dekar alanda varlığını sürdürüyor.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Myra-Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, Akdeniz'in simgesi üç kutsal ağaçtan birinin zeytin olduğunu söyledi. Selvi, sedir ve zeytin ağacının Antalya'nın kadim zenginlikleri olduğunu ifade eden Prof. Dr. Çevik, "Zeytin ilaçtır, yemektir, sağlıktır, şandır, barıştır ve bir kültürdür" dedi. Antik çağda yetiştirilen ilk tarım ürününün buğday olduğunu belirten Prof. Dr. Çevik, "Kültürleşmeye uygun emmer ve einkorn (tek başak) cinsleri ilk kez ekilmeye başlanmıştır. Buğdayın en eski adı emmer buğdayının atası ise einkorndur. Buğdayın varlığı eskidir ama kültürleştirme, ekimin ve tarımın başlaması Neolitik dönem başıdır. Neolitik dönemi başlatan olgu zaten tarımın kendisidir. Buna bağlı olarak yerleşik hayat düzeni de başlamıştır" dedi.