Antalya'nın bir ucunda kar diğer ucunda bahar manzaraları - Son Dakika

Antalya'nın sahil kesimlerinde birçok kişi deniz kenarına giderek güneşli havanın tadını çıkarırken, kentin diğer ucu 1825 rakımlı Alacabel Geçidi ise kar manzarasıyla güzel görüntüler oluşturdu.

Havanın 10, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü kentte, güzel havayı fırsat bilenler Konyaaltı ve Lara sahillerinde zaman geçirdi.

Bazı kent sakinleri ve turistler kumsalda oturup güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları da sahil bandında yürüyüş ve spor yaptı. Çok sayıda kişi de sahilde balık tuttu.

Deniz kenarındaki parklar ve mesire alanlarında da yoğunluk yaşandı.

Antalya'nın kuzeyinde yer alan Akseki ilçesinde ise günlerdir etkili olan kar yağışı dolayısıyla güzel manzaralar oluştu.

Kar yağışı ve çığ nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Alacabel Geçidi'nde, karların temizlenip trafiğin normale dönmesiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürürken, birçok sürücü araçlarını durdurarak yolun açılmasıyla ortaya çıkan güzel manzara ve beyaz örtüyle kaplı ormanın fotoğraflarını çekti.