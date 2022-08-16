Jandarma ekipleri kaza ile ilgili olarak inceleme başlattı. - BURDUR

Kaza, Antalya- Burdur karayolu Boğazköy köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Rıfat A.'nın kullandığı 32 BJ 3678 plakalı otomobil ile Mehmet G.'nin kullandığı 32 GC 451 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucu 32 BJ 3678 plakalı otomobilde bulunan Rıfat A., Rıfat A., Ülker A. ve Melisa A. yaralandı. Yaralılardan Rıfat A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Yaralılar ambulanslarla Bucak Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

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