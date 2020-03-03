Antalya'nın çocukları buzda kaymayı öğreniyor - Son Dakika
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Antalya'nın çocukları buzda kaymayı öğreniyor

6 saat önce

Muratpaşa Belediyesi 6-15 yaş arası çocuklara 4 derste buzda kaymayı öğretiyor.

Antalya'nın çocukları buzda kaymayı öğreniyor, System.String[]

Muratpaşa Belediyesi 6-15 yaş arası çocuklara 4 derste buzda kaymayı öğretiyor. Belediyenin Dağyakası Buz Pisti'nde devam eden eğitimler 10'ar kişilik gruplar halinde gerçekleşiyor.


Muratpaşa Belediyesi, Şubat ayıyla birlikte başlayan ilkbahar dönemi spor okulları kapsamında Antalya'da bir ilke imza atarak buz pateni kursu vermeye başladı. 6-15 yaş rubuna yönelik kurs, Antalya'nın tek açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park içinde bulunan belediyenin Dağyakası Buz Pisti'nde gerçekleştiriliyor.


Aynı zamanda Antalya'nın ilk ve tek doğal pistine sahip 450 metrekarelik tesiste eğitimler 10'ar kişilik gruplar halinde gerçekleştiriliyor. Kursta her dönem, 2 haftayı kapsayan 4'er saatlik dersler olarak düzenlenirken dersler pazartesi - çarşamba ve hafta sonu olmak üzere iki sınıf üzerinden ilerliyor. 8 dönemin açılacağı kursta 4 dersi tamamlayan çocuklar başlangıç düzeyi eğitimi almış oluyor.


Eğitmen Tufan Kaya, Muratpaşa Belediyesi Dağyakası Buz Pisti'nde verilen eğitimlerin ücretsiz olduğunu belirterek, "Amacımız, Antalya çapında, çocuklara buz patenini sevdirmek. Temel eğitimi tamamlayan çocuklarımız istedikleri takdirde ileri düzey eğitimleri alabilir" dedi. - ANTALYA

Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:43 Kaynak: İHA
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