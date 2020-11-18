Antalya'nın çöpü, her ay 55 bin haneyi aydınlatıyor - Son Dakika

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nce toplanıp Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'ne, 11 ilçeden toplanıp getirilen çöplerden, 55 bin ailenin aylık ihtiyacını karşılayacak enerji üretiyor. Tesiste, 2020 yılı Ekim ayı sonuna kadar 630 bin ton evsel katı atık, 2 bin 653 ton tıbbi atık bertarafı gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nce Kızıllı'da 100 hektar alan üzerine kurulan 4 bin ton kapasiteli Kızıllı Entegre Atık Değerlendirme Geri Dönüşüm ve Bertaraf Tesisi'ne, kentin 11 ilçesinden günlük ortalama 2 bin 500 ton çöp geliyor. Tesise getirilen çöpler kamyonlardan çöp havuzuna döküldükten sonra paletlere yüklenip, makinelerle organik ve inorganik olarak ayrıştırılıyor. İnorganik atıklar, lisanslı firmalar aracılığıyla geri dönüşüme kazandırılıyor.

Kalan organik atıklar ise fermantasyon tanklarına alınarak hızlı çürütme yöntemi uygulanıyor. Normal süreçte 6 ayda çürüyen atıklar uygulanan teknik ile 21 günde çürütülerek metan gazı elde ediliyor. Ortaya çıkan metan gazı da gaz motorları sayesinde elektrik enerjisine dönüştürülüyor. Tesiste 2020 yılı Ekim ayı sonuna kadar 630 bin ton evsel katı atıktan elde edilen elektrik ile aylık 55 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılandı.'6 AYLIK ÇÜRÜME SÜRESİ 21 GÜNDE TAMAMLANIYOR'Tesis işletme müdürü Özgür Kelekçi, "Buraya günde gelen 2 bin 500 ton çöp ayrıştırmamızdan geçtikten sonra doğal çürütme sürecini çok daha kısaltan çürütme tanklarımıza alınıyor. Normalde 6 ay süren çürüme süreci tanklarda 21 gün gibi kısa bir sürede tamamlanarak metan gazı elde ediliyor. Bu gazı da elektrik enerjisine dönüştürüyoruz. Tesisimizdeki tüm operasyon, kumanda kontrol elemanlarımız tarafından yönetilmektedir. Her sektörde olduğu gibi pandemi sürecinden biz de etkilendik. Turizm sektöründeki düşüş bizi de çöp tonajında etkiledi. Normalde 2 bin 500 ton gelen çöp tonajımız bu sene 2 bin ton civarlarına düştü" dedi.'11 İLÇENİN ÇÖPLERİ MERKEZE GETİRİLİYOR'Tesisin faaliyetlerinin duraksamadan devam ettiğini söyleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürü Ahmet Tezel, "Kentteki 5 merkez ilçe ve Elmalı Kemer ve Serik ilçemizin çöpleri bu merkeze getiriliyor. Olağanüstü koşullara rağmen bu tesis 7 gün 24 saat faaliyetine devam etmektedir. Önümüzdeki yılların ihtiyaçlarına göre de yenileme yatırımları yapılmaktadır. Alanya 'da doğu ilçelerine hizmet edecek, Alanya Entegre Tesisi de kasım ayı sonu itibarıyla hizmete girecek" diye konuştu.'VAHŞİ YÖNTEMLERİN OLDUĞU SAHALARI KAPATACAĞIZ'Batı ilçeleri için de entegre tesisi inşa etmek için çalıştıklarını söyleyen Tezel, "Tesislerimizde üretilen elektrik enerjisiyle ekonomiye büyük katkı sağlanmaktadır. Daha önce vahşi yöntemlerle doğaya gömülen tüm sahaların kapatılarak, bunların entegre tesislerde elektrik enerjisine dönüştürülmesini hedeflemekteyiz. İleriki yıllarda batı ilçelerimizde gelişen turizm kapasitesi doğrultusunda Kumluca'da bir entegre tesisini hayata geçirmek için çalışmaktayız" dedi.BU YIL 630 BİN TON EVSEL ATIK BERTARAF EDİLDİAntalya Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü'nde kontrol mühendisi olarak görev yapan çevre yüksek mühendisi Tahir Batı, "2020 yılında 630 bin ton evsel katı atık bertaraf edilmiştir. Bununla 120 bin MW elektrik elde edildi. Bu miktar aylık ortalama 55-60 bin konutun elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Tesisimizde toplanan katı atıklar ayrıştırma tesisinden geçirilerek, içinde bulunan geri kazanılabilir maddeler ayrıştırılmaktadır" diye konuştu.'ELDE EDİLEN GAZ ATMOSFERE VERİLMİYOR'

Sıfır atık hedeflerine yaklaşma çalışmalarının devam ettiğini belirten Batı, "Kalan organik maddeler ise tanklara alınarak çürütülerek gaz elde edilmektedir. Bu gazdan da elektrik motorları sayesinde elektrik enerjisi üretilmektedir. Sıfır atık hedeflerine yaklaşma çalışmaları kapsamında tesiste organik azaltım hedefleri sağlanmaktadır. Düzenli depolama sahasından elde edilen gazlar da atmosfere verilmeyerek, elektrik enerjisi üretilmektedir" dedi.