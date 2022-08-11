Antalya'da 160 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Antalya'da 160 düzensiz göçmen yakalandı

11.08.2022 12:38

Antalya'nın Demre ilçesi açığındaki Kekova Adası'na düzenlenen operasyonda 160 düzensiz göçmen yakalandı.

Antalya'nın Demre ilçesi açığındaki Kekova Adası'na düzenlenen operasyonda 160 düzensiz göçmen yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Üçağız Mahallesi Kekova Adası'nda Türkiye'ye yasa dışı yollardan girmeye çalışan çeşitli ülkelerden aralarında çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenlerin olduğunu belirledi.

Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kemer Asayiş Komando Bölük Komutanlığı, ve Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kekova Adası'na operasyon düzenlendi.

Operasyonda İran, Irak ve Afganistan uyruklu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 160 düzensiz göçmen adaya tekneyle bırakıldıkları sırada yakalandı.

Düzensiz göçmenler, jandarma ekiplerince işlemleri yapılmak üzere teknelerle karaya çıkartılırken, göçmen kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle tekne mürettebatı hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 160 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 160 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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