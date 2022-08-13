Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, İran uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Teknelerle Demre Üçağız sahiline getirilen ve üç gün önce adaya teknelerle bırakıldıkları belirlenen göçmenlere, yiyecek ve su verildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Antalya, Demre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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