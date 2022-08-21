13 çuval keçiboynuzu çalan 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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13 çuval keçiboynuzu çalan 6 kişi yakalandı

21.08.2022 10:35
13 çuval keçiboynuzu çalan 6 kişi yakalandı

Antalya'nın Demre ilçesinde 13 çuval keçiboynuzu çalan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya'nın Demre ilçesinde 13 çuval keçiboynuzu çalan 6 kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Köşkerler Mahallesi'nde F.D. ve İ.D. isimli şahısların evlerinin içerisinde bulunan 13 çuval keçiboynuzu çalındı. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, olay ile ilgili yapılana araştırma sonucu olayın faillerinin K.P., A.K., P.P., F.P., N.P. ve C.P. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Çaldıkları keçiboynuzu çuvallarıyla yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Jandarma, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 13 çuval keçiboynuzu çalan 6 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 13 çuval keçiboynuzu çalan 6 kişi yakalandı - Son Dakika
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