Antalya'daki festivalde soyunarak twerk yapan kadın, çevredekileri neye uğrattığını şaşırdı - Son Dakika
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Antalya'daki festivalde soyunarak twerk yapan kadın, çevredekileri neye uğrattığını şaşırdı

25.09.2022 21:38
Antalya'daki festivalde soyunarak twerk yapan kadın, çevredekileri neye uğrattığını şaşırdı

Antalya'nın Demre ilçesinde Belediye tarafından organize edilen 1. Demre Drift ve Tuning Fest'te soyunarak twerk yapan kadın, çevredekileri şaşkınlık içerisinde bıraktı. Olayla ilgili açıklama yapan Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, dans gösterilerinin organizasyon dahilinde olmadığına vurgu yaparak, "Bu tezgahı kuran, Demre Belediyesi ile ilişkilendirmeye çalışan ve bilerek yayan kişiler hakkında yasal yollara başvuracağız" dedi.

Demre'de ilçe belediyesi tarafından düzenlenen 1. Demre Drift ve Tuning Fest'te bir kadın araçların üzerine çıkarak müstehcen dans gösterisi yaptı. Festivaldeki gençler o anları cep telefonlarıyla kaydederken, gösteriyi izleyenler arasında yaşı küçük çocukların da yer aldığı görüldü. Sosyal medyada yayılan görüntüler tepkileri de beraberinde getirdi.

Antalya'daki festivalde soyunarak twerk yapan kadın, çevredekileri neye uğrattığını şaşırdı

"BİZE TEZGAH KURULDU"

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kocakaya, "Bugün düzenlemiş olduğumuz drift festivalinde, nereden ve kimler tarafından getirildiğini bilmediğimiz bir kadına hoş olmayan görüntüler verdirtilip hızlıca servis edilmiştir. Bu organizasyon dahilinde belediyemizin hiçbir hostes, manken vs kişiler ile anlaşması yoktur. Bu tezgahı kuran, Demre Belediyesi ile ilişkilendirmeye çalışan ve bilerek yayan kişiler hakkında yasal yollara başvuracağız. Ant olsun ki bu memleketi ahlaksızlara bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

Antalya'daki festivalde soyunarak twerk yapan kadın, çevredekileri neye uğrattığını şaşırdı

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Kocakaya, söz konusu kadının nasıl getirileceğine ilişkin güvenlik kameralarını incelediklerini ve yarın yazılı olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacağını da sözlerine ekledi.

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Kaynak: İHA

Antalya, Demre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki festivalde soyunarak twerk yapan kadın, çevredekileri neye uğrattığını şaşırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'daki festivalde soyunarak twerk yapan kadın, çevredekileri neye uğrattığını şaşırdı - Son Dakika
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