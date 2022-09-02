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Kaza, gece 23.00 sıralarında Demre ilçesi Karabucak Mevkii'nde meydana geldi. Asker eğlencesinden dönen İbrahim Sami Özek, direksiyon hakimiyetini kaybedince boş su kanalına düştü. Özek'in yardımına koşan diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarın ardından kazanın meydana geldiği yere sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkartılan Özek, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › MOTOSİKLETLE SU KANALINA DÜŞEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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