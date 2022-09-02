MOTOSİKLETLE SU KANALINA DÜŞEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Antalya'nın Demre ilçesinde kullandığı motosikleti ile boş su kanalına düşen İbrahim Sami Özek (21), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, gece 23.00 sıralarında Demre ilçesi Karabucak Mevkii'nde meydana geldi. Asker eğlencesinden dönen İbrahim Sami Özek, direksiyon hakimiyetini kaybedince boş su kanalına düştü. Özek'in yardımına koşan diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbarın ardından kazanın meydana geldiği yere sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bulunduğu yerden çıkartılan Özek, ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Özek, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Adli Tıp Kurumu morguna götürülen Özek'in cenazesi, yapılacak otopsinin ardından Demre'de toprağa verilecek.
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