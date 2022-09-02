Motosikletiyle asker eğlencesinden dönen genç kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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Motosikletiyle asker eğlencesinden dönen genç kazada hayatını kaybetti

02.09.2022 11:31
Motosikletiyle asker eğlencesinden dönen genç kazada hayatını kaybetti

Antalya'nın Demre ilçesinde motosikletiyle asker eğlencesinden dönen genç, düştüğü boş su kanalından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Antalya'nın Demre ilçesinde motosikletiyle asker eğlencesinden dönen genç, düştüğü boş su kanalından ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, gece yarısı Demre ilçesi Karabucak mevkiinde meydana geldi. 21 yaşındaki İbrahim Sami Özek, askere gidecek olan arkadaşının eğlencesine katıldıktan sonra gece yarısı dönüşe geçti. Özek, Karabucak Mevkii'nde motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra boş su kanalına düştü. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye ulaşan sağlık ekipleri yaralı Özek'e, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ambulans ile Demre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özek, daha sonra Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Özek, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından İbrahim Sami Özek, gözyaşları içinde Demre'de toprağa verildi. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Antalya, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletiyle asker eğlencesinden dönen genç kazada hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletiyle asker eğlencesinden dönen genç kazada hayatını kaybetti - Son Dakika
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