Antalya'da baraja giren 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da baraja giren 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

19.08.2022 22:39
Antalya'da baraja giren 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti

Antalya'nın Demre ilçesinde serinlemek için baraja giren 18 yaşındaki Suriyeli genç boğularak hayatını kaybetti.

Antalya'nın Demre ilçesinde serinlemek için baraja giren 18 yaşındaki Suriyeli genç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Demre ilçesi Kapaklı Mahallesi Yaylakapaklı mevkiinde bulunan Çayboğazı Barajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sami Elahmed, balık tutmak amacıyla geldiği barajda, yüzmek için suya girdi. Bir süre sonra şahsın suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen Antalya İl Jandarma Komutanlığı SAK Timi ekipleri tarafından yapılan aramada şahsa ulaşıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği öğrenildi. Şahsın cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Antalya'da 2 yaşındaki çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anne hakim karşısında Antalya'da 2 yaşındaki çocuğunu öldürdüğü iddia edilen anne hakim karşısında Antalya'da yangında evlerinde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı Antalya'da yangında evlerinde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da baraja giren 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:26 Göğsüne sakız yapıştırmasıyla gündem olan Hülya Avşar, havuzda yüzdüğü anları paylaştı!
21:20 Seferovic'den Galatasaraylıları şaşırtan pozisyon! Herkes aynı soruyu soruyor
21:10 Merkez Bankası aylar sonra neden faizi düşürdü? İşte kritik kararın altında yatan sebep
20:49 Aday olacağı iddia edilen Kemal Kılıçdaroğlu'ndan gündem olacak çıkış: Seçimi ilk turda alırız
20:46 Fenerbahçe Muhammed Gümüşkaya'nın transferi için Westerlo ile anlaşma sağladı
20:22 Şaşkınlık yaratan hırsızlık! Çalınan eşyayı duyanlar kulaklarına inanamadı
20:02 Ümraniyespor-Galatasaray maçında ilk 11'ler netleşti
19:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekrem İmamoğlu'nun tatillerini eleştirip İstanbullulara seslendi: Ders vermeye hazır mısınız?
19:04 Şarkıcılık yapan fenomen Solmaz, düğünde giydiği kıyafetle gelinin bile önüne geçti!
19:01 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan metro yapımı töreninde kritik vurgu: Sultanbeyli en az oy aldığımız yerlerden biri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2022 22:39:37. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da baraja giren 18 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement