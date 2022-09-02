Antalya'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Antalya'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü

02.09.2022 12:34
Antalya'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Antalya'nın Demre ilçesinde sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Antalya'nın Demre ilçesinde sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

İbrahim Sami Özek'in (21) kullandığı 07 BAS 962 plakalı motosiklet, Karabucak Mahallesi Bucak Sokak'tan geçen sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yarım istemesine üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Özek müdahalelere rağmen kurtarılamadı.???????

Özek'in Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Demre Belediyespor'da futbol oynadığı öğrenildi.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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