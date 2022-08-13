Kekova Adası'nda 20 göçmen daha yakalandı

Antalya'nın Demre ilçesinde yerleşim olmayan Kekova Adası'nda, aç ve susuz kalan 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Organizatörlerin göçmenleri, Yunanistan'a geldik diyerek Kekova Adası'na bıraktıkları ortaya çıktı.

Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kekova Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, 10 Ağustos Çarşamba günü, Demre ilçesinin ünlü Kekova Adası'nda ihbar üzerine yaptıkları operasyonda 20'si çocuk olmak üzere, İran, Irak ve Afganistan uyruklu 160 düzensiz göçmen yakalamıştı. Operasyon anında birçok göçmen Kekova Adası'nda emniyet birimlerinden kaçmaya çalıştı. Jandarma, gün boyu adada göçmen arayarak yakaladıklarını tekne ile Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'ne çıkarmış, ardından belediyeye ait otobüslerle Demre Kapalı Spor Salonu'na götürmüştü.

TEKNECİLERE EL SALLADILAR

Bu sabah saatlerinde bazı tekneciler, Kekova Adası'nda bir grup insanın kendilerine el salladıklarını ve kurtarılmayı beklediklerini ihbar etti. Harekete geçen Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, Kekova Adası'nın güney yönüne gitti. Burada yapılan aramada, 3 gün önce yapılan operasyonda kaçan düzensiz göçmenler yakalandı. İranlı 20 düzensiz göçmen, tekne ile Üçağız Mahallesi'ne getirildi. Su ve yiyecek verilen göçmenler otobüsle Demre Kapalı Spor Salonu'na götürüldü. Jandarmadan 3 gün önce kaçan düzensiz göçmenlerin yanlarındaki yiyecek ve suları bitince kıyıya indikleri belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler sınırdışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Emniyet birimlerinin, 3 gün arayla yaptığı operasyonda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 180'e yükseldi.

YUNANİSTAN DİYE KEKOVA'YA BIRAKMIŞLAR

Bu arada göçmenleri Yunanistan'a geldik diyerek Kekova Adası'na bırakan tekne, Sahil Güvenlik tarafından Manavgat'ta bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri, tekneye el koydu. İsimleri gizli tutulan organizatörler ise jandarma tarafından her yerde aranıyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Ahmet ACARDEMRE (Antalya), (DHA) -