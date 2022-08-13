Kekova Adası'nda 20 göçmen daha yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kekova Adası'nda 20 göçmen daha yakalandı

13.08.2022 10:57
Kekova Adası'nda 20 göçmen daha yakalandı

ANTALYA'nın Demre ilçesinde yerleşim olmayan Kekova Adası'nda, aç ve susuz kalan 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Antalya'nın Demre ilçesinde yerleşim olmayan Kekova Adası'nda, aç ve susuz kalan 20 düzensiz göçmen kurtarıldı. Organizatörlerin göçmenleri, Yunanistan'a geldik diyerek Kekova Adası'na bıraktıkları ortaya çıktı.

Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kekova Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, 10 Ağustos Çarşamba günü, Demre ilçesinin ünlü Kekova Adası'nda ihbar üzerine yaptıkları operasyonda 20'si çocuk olmak üzere, İran, Irak ve Afganistan uyruklu 160 düzensiz göçmen yakalamıştı. Operasyon anında birçok göçmen Kekova Adası'nda emniyet birimlerinden kaçmaya çalıştı. Jandarma, gün boyu adada göçmen arayarak yakaladıklarını tekne ile Demre'ye bağlı Üçağız Mahallesi'ne çıkarmış, ardından belediyeye ait otobüslerle Demre Kapalı Spor Salonu'na götürmüştü.

TEKNECİLERE EL SALLADILAR

Bu sabah saatlerinde bazı tekneciler, Kekova Adası'nda bir grup insanın kendilerine el salladıklarını ve kurtarılmayı beklediklerini ihbar etti. Harekete geçen Demre İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik ekipleri, Kekova Adası'nın güney yönüne gitti. Burada yapılan aramada, 3 gün önce yapılan operasyonda kaçan düzensiz göçmenler yakalandı. İranlı 20 düzensiz göçmen, tekne ile Üçağız Mahallesi'ne getirildi. Su ve yiyecek verilen göçmenler otobüsle Demre Kapalı Spor Salonu'na götürüldü. Jandarmadan 3 gün önce kaçan düzensiz göçmenlerin yanlarındaki yiyecek ve suları bitince kıyıya indikleri belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler sınırdışı edilmek üzere Antalya İl Göç İdaresi'ne gönderildi. Emniyet birimlerinin, 3 gün arayla yaptığı operasyonda yakalanan düzensiz göçmen sayısı 180'e yükseldi.

YUNANİSTAN DİYE KEKOVA'YA BIRAKMIŞLAR

Bu arada göçmenleri Yunanistan'a geldik diyerek Kekova Adası'na bırakan tekne, Sahil Güvenlik tarafından Manavgat'ta bulundu. Sahil Güvenlik ekipleri, tekneye el koydu. İsimleri gizli tutulan organizatörler ise jandarma tarafından her yerde aranıyor.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Ahmet ACARDEMRE (Antalya), (DHA) -

YORUMLAR
500
Antalya'da 160 düzensiz göçmen yakalandı Antalya'da 160 düzensiz göçmen yakalandı KAÇAK GÖÇMENLERİ 'AVRUPA' DİYE KEKOVA ADASI'NA BIRAKTILAR KAÇAK GÖÇMENLERİ 'AVRUPA' DİYE KEKOVA ADASI'NA BIRAKTILAR
Kaynak: DHA

Yunanistan, Hisarcık, Demre, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kekova Adası'nda 20 göçmen daha yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:31 Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
10:09 Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi
09:46 ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi
09:15 Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
09:11 Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret: Hayattayken yaptıkları çok anlaşılamıyor
08:39 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde deprem! İşte sarsıntının detayları ve son depremler
08:20 Gülşen'den skandal hareket! Hem konserinde LGBT bayrağı açtı, hem de tepki gösteren seyircilere çıkıştı
07:49 Torunlarını darp eden damadına tepki gösterdiler! Kaynana ve kayınbirader öldü, kayınpederinse durumu kritik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 10:57:42. #1.12#
SON DAKİKA: Kekova Adası'nda 20 göçmen daha yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement