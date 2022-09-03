KUM ZAMBAKLARI DEMRE SAHİLLERİNDE ÇİÇEK AÇTI - Son Dakika
Üye Girişi

KUM ZAMBAKLARI DEMRE SAHİLLERİNDE ÇİÇEK AÇTI

03.09.2022 11:48
KUM ZAMBAKLARI DEMRE SAHİLLERİNDE ÇİÇEK AÇTI

Antalya'nın Demre ilçesindeki Sülüklü Plajı sahilinde, nesli tükenme tehlikesindeki endemik kum zambakları çiçek açtı.

Antalya'nın Demre ilçesindeki Sülüklü Plajı sahilinde, nesli tükenme tehlikesindeki endemik kum zambakları çiçek açtı. Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambağını koparanlar hakkında, 109 bin lira ceza uygulanacak.

Akdeniz ve Karadeniz'in güney kıyılarında görülen kum zambakları, Dünya Doğa Koruma Birliği tarafından, neslinin tükenmekte olması nedeniyle koruma altına alındı. Antalya kıyılarında Kaş'taki Patara Plajı, Demre'deki Sülüklü Plajı, Muratpaşa'daki Lara Plajı, Manavgat ve Alanya sahilinde az sayıda rastlanan kum zambakları çiçek açtı.

Demre'deki Sülüklü Plajı'ndaki kum zambakları görünümüyle doğa severlerin ilgi odağı oldu. Kum zambaklarını fotoğraflayan avukat Haldun Karadayı, "Nadir bir bitki. Ağustos ayında ortaya çıkıyorlar. Dünyada nadir bölgelerde bulunuyor. Değeri bilinmesi gereken bir bitki. Korunması için özen gösterilmeli, halk bilinçlendirilmeli" dedi.

Asude Karadayı da kum zambakları görünümünün çok güzel olduğunu dile getirdi. Plajdaki bir tesiste çalışan Aysel Ceylan ise "Kum Zambakları, Sülüklü Plajı'nın güzelliği. Geçen yıl bu alanda yüze yakın kum zambağı çiçek açmıştı. Bu sene daha az sayıda kum zambağı çiçek açtı. Bu alan tel örgü ile çevrilerek, kum zambakları korunabilir" diye konuştu. (DHA)

YORUMLAR
500
Antalya Büyükşehir'in Tohum Desteği Sağladığı Gazipaşalı Üreticiler Nohutlarını Hasat Etti Antalya Büyükşehir'in Tohum Desteği Sağladığı Gazipaşalı Üreticiler Nohutlarını Hasat Etti Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun finali Antalya'da başladı Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun finali Antalya'da başladı
Kaynak: DHA

Karadeniz, Akdeniz, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KUM ZAMBAKLARI DEMRE SAHİLLERİNDE ÇİÇEK AÇTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:32 İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğacak çocuğunun kız olacağını açıkladı
11:08 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Şu ana kadar 521 bin 39 Suriyeli ülkesine döndü
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
10:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım
10:22 Ünlü şarkıcı Britney Spears, yeni bir çıplak pozunu paylaştı: Paylaşımlarım sürecek
10:17 Yaylada otlayan sürüye ayı saldırdı! Çobanın ilginç tepkisi sosyal medyada gündem oldu
10:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında mesajı verdi: Yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarında önemli artış yapılacak
09:56 AK Partili Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban'ın ifadesinde dikkat çeken sözler: Sedat Peker'i tanımıyordum, beni görüntülü aradı
09:55 Şili'deki bir futbol maçında akılalmaz olay: Kırmızı kart gösteren hakemi uçurumdan aşağı attılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 11:48:03. #1.13#
SON DAKİKA: KUM ZAMBAKLARI DEMRE SAHİLLERİNDE ÇİÇEK AÇTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement