Son Dakika Haberleri: Antalya'nın denizi, havasından sıcak
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Antalya'nın denizi, havasından sıcak

2 saat önce

ANTALYA'da deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığını geçti.

Antalya'nın denizi, havasından sıcak, System.String[]
ANTALYA'da deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığını geçti. Konyaaltı Sahili'ne gelenler, aradıkları serinliği bulamadı.
Turizmin başkenti Antalya'da hava sıcaklığı 27,8, deniz suyu sıcaklığı 28,5 derece ölçüldü. Nemli havadan bunalan Antalyalılar ve tatilciler, serinlemek için geldikleri Konyaaltı Sahili'nde umduklarını bulamadı. Deniz suyu sıcaklığının hava sıcaklığını geçmesi nedeniyle tatilciler aradıkları serinliği bulamadı. Hafta sonu olması dolayısıyla sahilin doluluğu göze çarptı.


- Antalya
Konyaaltı Sahili, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 01:40 Kaynak: DHA
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