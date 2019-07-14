Antalya'nın denizi, havasından sıcak

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İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor

"Türkiye isterse S-400'leri Rusya'ya karşı da kullanabilir"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul için kimi görevlendirecek? İşte o isimler