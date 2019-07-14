Antalya'nın denizi, havasından sıcak
13 dakika önce
ANTALYA'da deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığını geçti.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 03:37 Kaynak: DHA
ANTALYA'da deniz suyu sıcaklığı hava sıcaklığını geçti. Konyaaltı Sahili
'ne gelenler, aradıkları serinliği bulamadı.
Turizmin başkenti Antalya
'da hava sıcaklığı 27,8, deniz suyu sıcaklığı 28,5 derece ölçüldü. Nemli havadan bunalan Antalyalılar ve tatilciler, serinlemek için geldikleri Konyaaltı Sahili'nde umduklarını bulamadı. Deniz suyu sıcaklığının hava sıcaklığını geçmesi nedeniyle tatilciler aradıkları serinliği bulamadı. Hafta sonu olması dolayısıyla sahilin doluluğu göze çarptı.
- Antalya
İstiklal Caddesinin ismi "Şehit Muhammed Mursi Caddesi" olarak değiştiriliyor "Türkiye isterse S-400'leri Rusya'ya karşı da kullanabilir" İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor İstanbul için kimi görevlendirecek? İşte o isimler Devlet Bahçeli: 'Eski sisteme dönelim' diyenler FETÖ ile irtibatlı