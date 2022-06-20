Antalya'nın Dipsiz Gölü; Gülbahar

ANTALYA'nın Alanya ilçesi yaylalarındaki Gülbahar Gölü, görüntüsüyle Gümüşhane'de define kazısı yapanlar tarafından tahrip edilen Dipsiz Göl'ün doğal haline benzetiliyor. Gülbahar Gölü, son dönemde doğa yürüyüşçülerinin ilgi odağı oldu.

Alanya'da Toslak ve Elikesik köyleri yaylalarının olduğu Yüksek Taşeli Platosu'nun Konya sınırında, Gülbahar Dağı'nın zirvesine yakın 2 bin 100 metre yükseklikteki Gülbahar Gölü, manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor. Geçen yıllarda define kazısı nedeniyle tahrip edilen Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'e çok benzeyen Gülbahar Gölü, sadece bazı doğa grupları ve hayvan otlatan çobanlar tarafından biliniyor. Göl, doğa yürüyüşçüleri, çadır kampı ve doğa fotoğrafçılarının da yeni ilgi odağı olmaya başladı.