Antalya'nın Dipsiz Gölü; Gülbahar - Son Dakika
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Antalya'nın Dipsiz Gölü; Gülbahar

20.06.2022 10:20
Antalya'nın Dipsiz Gölü; Gülbahar

ANTALYA'nın Alanya ilçesi yaylalarındaki Gülbahar Gölü, görüntüsüyle Gümüşhane'de define kazısı yapanlar tarafından tahrip edilen Dipsiz Göl'ün doğal haline benzetiliyor.

ANTALYA'nın Alanya ilçesi yaylalarındaki Gülbahar Gölü, görüntüsüyle Gümüşhane'de define kazısı yapanlar tarafından tahrip edilen Dipsiz Göl'ün doğal haline benzetiliyor. Gülbahar Gölü, son dönemde doğa yürüyüşçülerinin ilgi odağı oldu.

Alanya'da Toslak ve Elikesik köyleri yaylalarının olduğu Yüksek Taşeli Platosu'nun Konya sınırında, Gülbahar Dağı'nın zirvesine yakın 2 bin 100 metre yükseklikteki Gülbahar Gölü, manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor. Geçen yıllarda define kazısı nedeniyle tahrip edilen Gümüşhane'deki Dipsiz Göl'e çok benzeyen Gülbahar Gölü, sadece bazı doğa grupları ve hayvan otlatan çobanlar tarafından biliniyor. Göl, doğa yürüyüşçüleri, çadır kampı ve doğa fotoğrafçılarının da yeni ilgi odağı olmaya başladı.

NORMAL ARAÇLA ÇIKILAMIYORDağcı-doğa gezgini Ömer Faruk Gülşen, 2 arkadaşıyla Gülbahar Gölü'nde 1 gece kamp yapıp, bölgedeki dağlarda zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Gülbahar Gölü'nün fotoğraflarını paylaşan Ömer Faruk Gülşen, gölün Gündoğmuş ilçe merkezine 72 kilometre, Antalya kent merkezine ise yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi. Gölün bulunduğu alana normal araçla çıkmanın mümkün olmadığını kaydeden Gülşen, 4x4 arazi tipi araç olması gerektiğini belirterek, "İlk defa gittik. 3 arkadaş çadır kurup kamp yaptık. Muhteşem bir güzelliğe sahip" dedi.ŞEHİT ÇEŞMESİ BESLİYORBüyüklüğü 1 kapalı spor salonu kadar olan gölün yer aldığı bölgede telefon çekmediğini anlatan Gülşen, "Pek fazla bilinmeyen bir göl. Göl yuvarlak biçimde olup akıntılı. Az da olsa sazlık bölümü olup suyu içilebilir. Dağın kuzey eteklerinde, tamamı dağlar ve tepelerle çevrili. Çadır kampı, doğa fotoğrafçıları için uygun bir alan. Dört mevsim kurumayan bir göl. Kar sularıyla yanında bulunan 'Elikesik Köyünden Şehit Piyade Er İlyas Güzel' adına yaptırılan bir çeşmeden akan sularla besleniyor. Gölün yamacına dayandığı Gülbahar Dağı'na zirve tırmanışı da gerçekleştirdik" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Gümüşhane, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'nın Dipsiz Gölü; Gülbahar - Son Dakika

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