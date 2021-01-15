Antalya'nın doğu ve Mersin'in batı ilçeleri için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

Antalya'nın doğu ve Mersin'in batı ilçelerinde bu gece kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Antalya çevrelerinde bu akşam sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Yağışların, gece saatlerinden itibaren, Antalya'nın doğu ilçelerinde ve Mersin'in batısındaki Anamur, Bozyazı, Aydıncık ve Gülnar ilçelerinde aralıklarla kuvvetli (21-50 kilogram/metrekare/12saat), Antalya'nın Alanya, Gündoğmuş ve Gazipaşa ilçelerinde çok kuvvetli (51-75 kilogram/metrekare/12saat) olması öngörülüyor.

Bölgede rakımı 1300 metrenin üzerinde olan yerlerde yağışın, kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, küçük çaplı dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.