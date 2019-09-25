Son Dakika Haberleri: Antalya'nın doğusunda etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi
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Antalya'nın doğusunda etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi

1 saat önce

Antalya'da öğlen saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'nın doğusunda etkili olan yağmur hayatı olumsuz etkiledi, System.String[]

Antalya'da öğlen saatlerinden itibaren doğu ilçelerinde etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Merkezi ilçe Aksu'da bazı iş yerlerini su bastı.


Antalya'da öğleden sonra başlayan ve şiddetini artıran yağmur nedeniyle bazı ilçelerde vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmur özellikle Antalya'yı havalimanı ve Manavgat, Alanya ilçelerine bağlayan çevre yolunda etkili oldu. Merkezi Aksu ilçesinde sağanak yağmur nedeniyle araçlar trafikte ilerlemekte zorlandı. İlçe merkezinde bulunan bazı iş yerlerini yağmur suları bastı. Vatandaşlar sel sularını kendi imkanları ve belediyenin yardımlarıyla boşalttı. - ANTALYA

Antalya, Aksu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:17 Kaynak: İHA
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