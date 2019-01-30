Son Dakika Haberleri: Antalya'nın Doğusunda Fırtına ve Kar

Antalya'nın Doğusunda Fırtına ve Kar

1 saat önce

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle inşaat halindeki 10 katlı binanın çatısı uçarak, okul bahçesindeki kameriyenin üzerine düştü.

Antalya'nın Doğusunda Fırtına ve Kar, System.String[]
ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına nedeniyle inşaat halindeki 10 katlı binanın çatısı uçarak, okul bahçesindeki kameriyenin üzerine düştü. Akseki ilçesindeki yoğun karda ise Antalya- Konya yolu trafiğe kapandı.

Gazipaşa ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmur ve fırtına, yaşamı olumsuz etkiliyor. Yağış ve fırtına nedeniyle inşaat halindeki 10 katlı binanın çatısı uçtu. Binadan kopan çatı parçaları, Zeliha Tuncer İmam Hatip Lisesi'nin bahçesindeki kameriyelerin üzerine düşerek, kullanılmaz hale getirdi.

Fırtınanın çatıyı yerinden söküp, okul bahçesine uçurduğu anda inşaatta çalıştığını anlatan  Ramazan Karsu, "Öğlen çay molasında fırtınaya yakalandık. Yağış bir anda şiddetini artırdı. Fırtınayla birlikte bina bir anda sallandı. Çatı uçtu ve okulun bahçesine düştü" dedi.

AKSEKİ'DE KAR YAĞIŞI

Akseki ilçesinde ise öğle saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Antalya- Konya yolu, ulaşıma kapandı. Antalya- Konya yolunun geçiş noktasında bulunan, 1825 rakımlı Alacabel mevkisinde, yoğun kar yağışı yüzünden ulaşım sağlanamıyor. Karayolları ekipleri, yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:11 Kaynak: DHA

Gazipaşa, Antalya, Güncel
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