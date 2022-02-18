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Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı - Son Dakika

Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

18.02.2022 21:54
Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın doğusunda gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Antalya'nın doğusunda gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Antalya'nın Serik, Manavgat, Alanya ve Gazipaşa ilçelerinde gök gürültülü sağanak ile kuvvetli rüzgarın gece yarısına kadar sürmesinin beklendiği bildirildi.

Vatandaşlardan, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Gazipaşa, Manavgat, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı - Son Dakika


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