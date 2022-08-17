Şenay'ı öldüren eşi, 4 gün sonra teslim oldu - Son Dakika
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Şenay'ı öldüren eşi, 4 gün sonra teslim oldu

17.08.2022 15:23
Şenay'ı öldüren eşi, 4 gün sonra teslim oldu

ANTALYA'nın Döşemaaltı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Şenay Ayvaoğlu'nu (37) başından tabancayla vurarak öldüren Serkan Ayvaoğlu (42), cinayetten 4 gün sonra jandarmaya teslim oldu.

ANTALYA'nın Döşemaaltı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi Şenay Ayvaoğlu'nu (37) başından tabancayla vurarak öldüren Serkan Ayvaoğlu (42), cinayetten 4 gün sonra jandarmaya teslim oldu.

Olay, 13 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Ayvaoğlu, boşanma aşamasındaki eşi Şenay Ayvaoğlu'nun da katıldığı mahalledeki düğüne geldi. Konuşma bahanesiyle eşini yanına çağıran Serkan Ayvaoğlu, onu düğün alanından uzaklaştırdı. Bir süre sonra çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serkan Ayvaoğlu'nun araca bindirmeye çalıştığı Şenay Ayvaoğlu'nu reddedip direndi.

VURUP, KAÇTIYanındaki tabancayı çıkaran Serkan Ayvaoğlu, eşinin başına ateş edip, aracını da bırakarak kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ayvaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Şenay Ayvaoğlu'nun cansız bedeni, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.TESLİM OLDU

Serkan Ayvaoğlu, bugün öğle saatlerinde Korkuteli'ye bağlı Köseler Mahallesi muhtarının yanına giderek, teslim olacağını söyledi. Muhtarın telefonla araması üzerine Korkuteli ve Döşemealtı ilçe jandarma ile JASAT ekipleri, muhtarlık binasına gelerek Serkan Ayvaoğlu'nu gözaltına aldı. Dağbeli Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki işlemleri tamamlanan Serkan Ayvaoğlu, adliyeye sevk edildi.


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Kaynak: DHA

Korkuteli, Jandarma, Dağbeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şenay'ı öldüren eşi, 4 gün sonra teslim oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Şenay'ı öldüren eşi, 4 gün sonra teslim oldu - Son Dakika
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