Akaryakıta hem indirim hem de zam! Biri 24 lirayı aştı, diğeri 20 lira seviyelerine geldi

Yanındaki tabancayı çıkaran Serkan Ayvaoğlu, eşinin başına ateş edip, aracını da bırakarak kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ayvaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Şenay Ayvaoğlu'nun cansız bedeni, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu 'nun morguna götürüldü.

Olay, 13 Ağustos günü saat 22.00 sıralarında, Döşemealtı ilçesi Dağbeli Mahallesi'nde meydana geldi. Serkan Ayvaoğlu, boşanma aşamasındaki eşi Şenay Ayvaoğlu'nun da katıldığı mahalledeki düğüne geldi. Konuşma bahanesiyle eşini yanına çağıran Serkan Ayvaoğlu, onu düğün alanından uzaklaştırdı. Bir süre sonra çift arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Serkan Ayvaoğlu'nun araca bindirmeye çalıştığı Şenay Ayvaoğlu'nu reddedip direndi.

Kaynak: DHA

Korkuteli, Jandarma, Dağbeli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › ŞENAY'I ÖLDÜREN EŞİ, 4 GÜN SONRA TESLİM OLDU - Son Dakika

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