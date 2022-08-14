EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ŞENAY, 2 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ - Son Dakika
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EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ŞENAY, 2 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

14.08.2022 14:08

ANTALYA'nın Döşemaaltı ilçesinde boşanma aşamasındaki Serkan Ayvaoğlu (42) tarafından öldürülen Şenay Ayvaoğlu'nun (37), 1 yıl içerisinde eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

ANTALYA'nın Döşemaaltı ilçesinde boşanma aşamasındaki Serkan Ayvaoğlu (42) tarafından öldürülen Şenay Ayvaoğlu'nun (37), 1 yıl içerisinde eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Dağbeli Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Serkan Ayvaoğlu, boşanma aşamasındaki eşi Şenay Ayvaoğlu ile konuşmak için mahalledeki düğüne geldi. Konuşma bahanesiyle eşini yanına çağıran Serkan Ayvaoğlu, onu düğün alanından uzaklaştırdı. İkili bir süre sonra tartışmaya başlayınca Serkan Ayvaoğlu, Şenay Ayvaoğlu'nu araca bindirmeye çalıştı ancak kadın reddetti.

VURUP, KAÇTI

Serkan Ayvaoğlu, yanındaki tabancayı çıkarıp eşinin başına ateş edip, aracını da bırakarak kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şenay Ayvaoğlu'nun cansız bedeni, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Jandarma ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Şenay Ayvaoğlu'nun yakınları, sabah saatlerinde cenazeyi almak için morga geldi. Baba Ali Oklu'nun büyük üzüntü yaşadığı görüldü. Şenay Ayvaoğlu'nun, şiddet gördüğü gerekçesiyle 1 yıl içerisinde eşi hakkında 2 kez uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi. (DHA)

'SON OLSUN DİYORUZ AMA OLMUYOR'

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eşi tarafından öldürülen Şenay Ayvaoğlu'nun cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Cenazenin çıkarıldığı sırada anne Şenel Oklu, "Kızım" diyerek gözyaşı dökerken, baba Ali Oklu ise "Son olsun diyoruz olmuyor" diyerek isyan etti. Anne, yakınlarına tutunarak ayakta güçlükle durabildi.

'HUNHARCA KATLETMİŞ'

Acılarının büyük olduğunu söyleyen Ali Oklu, "Arabasını park edip sinsice gelmiş. Hunharca katletmiş. Bir de çocuklarının gözü önünde katlediyor. Son olsun diyoruz, olmuyor. Uzaklaştırma kararı var. 'Hepinizi öldüreceğim' diye tehdit ediyordu" dedi.

Öldürülen kadının avukatı Mehmet Aykan, "Geçen ayın 22'sinde müvekkilim Ankara'dan dönerken Şenay Hanım'ı Afyonkarahisar'da dinlenme tesisinde yakalayıp orada kolunu kırıyor. Bunun üzerine uzaklaştırma kararı alındı. Ancak tehditlere sürekli devam ediyordu. Çocukları arayıp tehdit ediyordu. Müvekkil 5, 10 ve 17 yaşındaki çocuklarıyla düğünden çıktığı sırada ağaçların arasından çıkıp ateş ediyor. Planlı ve tasarlayarak öldürüyor. Henüz yakalanmadı hala firari" diye konuştu.

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Düğünde kocası tarafından katledilen kadının son nefesini çocuklarının gözü önünde verdiği ortaya çıktı Düğünde kocası tarafından katledilen kadının son nefesini çocuklarının gözü önünde verdiği ortaya çıktı Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü
Kaynak: DHA

Jandarma, Dağbeli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ŞENAY, 2 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ - Son Dakika

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SON DAKİKA: EŞİNİN ÖLDÜRDÜĞÜ ŞENAY, 2 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ - Son Dakika
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