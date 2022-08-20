DÖŞEMEALTI'NDA EV YANGINI

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde bir apartman dairesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin uzun uğraşı sonucu söndürüldü. Yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Olay saat 15.50'de Yeniköy Mahallesi'nde meydana geldi. 555 Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın en üst katından duman yükseldiğini gören mahalleli, durumu 112'ye ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bir anda büyüyen ve bütün daireyi saran alevler, itfaiyenin uzun uğraşı sonucu söndürüldü. Yangın sonrası tamamen yanan ve kullanılamaz hale gelen dairede Mesut G.'nin ailesi ile birlikte kiracı olarak yaşadığı öğrenildi. Yangın esnasında aile bireyleri çalıştıkları için evde kimse bulunmadığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeni itfaiyenin vereceği rapor sonrası kesinleşecek.