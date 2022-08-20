Yangın, saat 16.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi 555. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bütün daireyi saran alevler, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, evde kimsenin olmadığı belirtildi.

Kaynak: İHA

Döşemealtı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da daire alev alev yandı - Son Dakika

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