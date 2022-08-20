Antalya'da daire alev alev yandı - Son Dakika
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Antalya'da daire alev alev yandı

20.08.2022 17:52
Antalya'da daire alev alev yandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangında daire kullanılamaz hale geldi. Dairenin alev alev yanma anlarıysa vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 16.00 sıralarında Yeniköy Mahallesi 555. Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bütün daireyi saran alevler, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın sonrası daire kullanılamaz hale gelirken, evde kimsenin olmadığı belirtildi.

İtfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Döşemealtı, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da daire alev alev yandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da daire alev alev yandı - Son Dakika
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