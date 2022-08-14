Dağbeli Mahallesi'nde annesini ziyaret edip bir yakınının düğününe katılan Şenay A, burada boşanma aşamasındaki eşi Serkan A. ile karşılaştı.

Kaynak: AA

Döşemealtı, Dağbeli, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü - Son Dakika

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