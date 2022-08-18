Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren koca tutuklandı - Son Dakika
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Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren koca tutuklandı

18.08.2022 10:35
Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren koca tutuklandı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün yakalanan Serkan A'nın işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Dağbeli Mahallesi'nde 13 Ağustos'ta annesini ziyaret edip bir yakınının düğününe katılan Şenay A. (37), burada karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Serkan A. (37) ile tartışmış, Serkan A'nın tabancayla ateş ettiği eşi hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra kaçan Serkan A, jandarma ekiplerince Korkuteli ilçesi Köseler Mahallesi'ndeki dağlık arazide yakalanmıştı.

Şenay A'nın boşanma aşamasındaki eşi için daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilmişti.

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Kaynak: AA

Döşemealtı, Jandarma, Antalya, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren koca tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren koca tutuklandı - Son Dakika
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