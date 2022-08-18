Dağbeli Mahallesi'nde 13 Ağustos'ta annesini ziyaret edip bir yakınının düğününe katılan Şenay A. (37), burada karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Serkan A. (37) ile tartışmış, Serkan A'nın tabancayla ateş ettiği eşi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini tabancayla öldüren koca tutuklandı - Son Dakika

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