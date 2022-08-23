Şüpheliler Ş.G, İ.G. ve S.Y'nin arazilerinde yapılan aramada, 26 kök Hint keneviri, 10 gram kubar esrar ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaynak: AA

Döşemealtı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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