Jandarmadan Döşemealtı'nda kenevir baskını - Son Dakika
Üye Girişi

Jandarmadan Döşemealtı'nda kenevir baskını

23.08.2022 10:16
Jandarmadan Döşemealtı'nda kenevir baskını

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma tarafından bir arazide 26 kök kenevir ele geçirildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma tarafından bir arazide 26 kök kenevir ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Ekşişi Mahallesinde; İ.G., A.G., Ş.G., B.G. ve S.Y.'nin kendilerine ait bahçe ve arazilerinde Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Şüpheli şahısların evlerinde ve arazilerinde yapılan aramalarda; 26 Kök boyları 1.5 ila 2 metre uzunluğunda Hint Keneviri, 10 gram esrar, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda şüpheliler Ş.G., İ.G. ve S.Y. ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı bildirildi. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Döşemealtı, Jandarma, Kenevir, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Jandarmadan Döşemealtı'nda kenevir baskını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
15:02 Ahılda korkunç görüntü! Bozayı onlarca koyunu telef etti
14:53 Yaşamını yitiren usta oyuncu Civan Canova toprağa verildi
14:53 Civan Canova'nın cenaze namazında utanç veren anlar! Bir kadın sırıtarak ünlülerle fotoğraf çektirme mücadelesine girişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 16:17:39. #1.13#
SON DAKİKA: Jandarmadan Döşemealtı'nda kenevir baskını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement