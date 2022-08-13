Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT , İstibarat Şube Müdürlüğü ve Organize Sanayi Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçunun engellenmesine yönelik yapılan çalışmalara devam edildi. Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesinde V.D'nin evinin bahçesinde kenevir bitkisi yetiştirdiğinin tespit edilmesi üzerine operasyon yapıldı. Evin bahçesi ve eklentilerinde yapılan aramalarda; 4 kök 2 metre uzunluğunda kenevir bitkisi, 5 gram kubar esrar maddesi

Kaynak: İHA

Döşemealtı, Jandarma, Antalya, Kenevir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Antalya'da jandarmadan kenevir operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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