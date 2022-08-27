Antalya'da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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Antalya'da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

27.08.2022 16:44
Antalya'da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi.

Bahçeyaka Mahallesi'nde evinin yakınında oynayan 5 yaşındaki M.Ö'ye, O.B. idaresindeki DO AN 3807 Almanya plakalı otomobil çarptı.

Sürücü tarafından Hüseyin Savaş Semt Polikliniği'ne götürülen M.Ö. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Çocuğun ölüm haberi üzerine fenalaşan aile üyeleri, poliklinikte bulunan polis ve sağlık personeliyle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi sevk edildi.

Yaklaşık 2 saat polikliniğin önünde bekleyen aile, polisin ikna etmesi sonucu evlerine gönderildi.

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Kaynak: AA

Döşemealtı, Almanya, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da otomobilin çarptığı 5 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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