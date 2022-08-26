Ters dönen tırda sıkışıp ağır yaralandı, yanmaktan vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi

Ters dönen tırda sıkışıp ağır yaralandı, yanmaktan vatandaşlar kurtardı

26.08.2022 17:30
Ters dönen tırda sıkışıp ağır yaralandı, yanmaktan vatandaşlar kurtardı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği çimento yüklü tır, bariyerleri yıkarak bankete savruldu.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği çimento yüklü tır, bariyerleri yıkarak bankete savruldu. Ters dönen tırda sıkışarak ağır yaralanan sürücü, araçta çıkan yangından çevredeki vatandaşların alevleri söndürmesi sonucu kurtuldu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.15 sıralarında Antalya- Burdur karayolu ile Kuzey Çevre Yolu'nun kesiştiği yonca kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Burdur'dan Antalya'ya Sami Metin yönetimindeki 15 PU 560 plakalı tır, viraja gireceği sırada sürücüsünün kontrolünden çıktı. Demir bariyerleri yıkan tır, bankete savruldu, ardından ters döndü. Tırda sıkışan Metin, ağır yaralandı.

Yangın çıktı

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, bu sırada araçta yangın çıktı. Sıkışık vaziyetteki sürücünün hemen yakınındaki alevleri, yardıma koşan çevredekiler yangın tüpleriyle müdahale ederek söndürdü.

İhbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Metin, hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Pamukkale'de seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi! Pamukkale'de seyir halindeki yolcu otobüsü devrildi! Devrilen TIR'ın şoförü, sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı Devrilen TIR'ın şoförü, sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı
Kaynak: İHA

Döşemealtı, İtfaiye, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ters dönen tırda sıkışıp ağır yaralandı, yanmaktan vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
16:21 Ünlü aktivist Tash Peterson deri ürünler satan markayı soyunarak protesto etti
16:20 Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi
16:07 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
16:04 Eşi ile 3 kızını katleden adam, o geceyi anlattı: Duyduğum sesler beni tehdit ediyordu, çocuklarıma ateş ettiğimi hatırlamıyorum
15:41 Gülşen'in 4 yıl önce "Çorabını çek, başkan geliyor" diyen sunucuya verdiği tepki tekrar gündem oldu
15:14 İcra düzenlemesinin yeni detaylar! 15 Ağustos'a kadar icra işlemi olan dosyaları kapsayacak
15:11 İsrail Maslahatgüzarı dikkat çeken gelişmeyi duyurdu: Türk büyükelçi güven mektubunu Kudüs'te sunacak
14:57 Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 17:30:58. #1.12#
SON DAKİKA: Ters dönen tırda sıkışıp ağır yaralandı, yanmaktan vatandaşlar kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement