TRAKTÖR RÖMORKUNA ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ - Son Dakika
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TRAKTÖR RÖMORKUNA ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ

21.08.2022 12:57

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde yol kenarında duran bir traktör römorkuna arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Abidin Aslan (50), olay yerinde hayatını kaybetti.

ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde yol kenarında duran bir traktör römorkuna arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Abidin Aslan (50), olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza dün saat 20.15'te Altınkale Mahallesi Gazi Hüsnü İnce Caddesi üzerinde meydana geldi. Abidin Aslan, 07 GSS 48 plakalı motosikletiyle cadde üzerinde seyir halindeyken, o sırada yolun kenarında duran 07 DA 641 plakalı traktöre takılı yonca balyası yüklü römorka arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Aslan asfalt zemine düşerken, motosiklet metrelerce uzağa sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık görevlileri, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılık incelemesinin ardından motosiklet sürücüsünün cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapatılan caddenin bir bölümü incelemelerin tamamlanıp cenaze kaldırıldıktan sonra trafiğe açıldı. Yoldaki kan izlerini ise vatandaşlar yıkayarak temizledi. Gözaltına alınan traktör sürücüsü Ö.B.'nin ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel TRAKTÖR RÖMORKUNA ÇARPAN MOTOSİKLETLİ ÖLDÜ - Son Dakika

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