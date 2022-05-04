Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nde Ramazan Bayramı yoğunluğu - Son Dakika
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Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nde Ramazan Bayramı yoğunluğu

04.05.2022 14:57
Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nde Ramazan Bayramı yoğunluğu

Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nde Ramazan Bayramı yoğunluğu Şelalenin denizle buluştuğu noktadaki görsel şölen ziyaretçi akınına uğradı Ramazan Bayramı'nın son gününde Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Kıyı Şelalesi'ndeki görsel güzellik Ramazan Bayramı'nın son gününde yoğunluk yaşandı.

Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nde Ramazan Bayramı yoğunluğu

Şelalenin denizle buluştuğu noktadaki görsel şölen ziyaretçi akınına uğradı

ANTALYA - Ramazan Bayramı'nın son gününde Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Kıyı Şelalesi'ndeki görsel güzellik Ramazan Bayramı'nın son gününde yoğunluk yaşandı.

Muratpaşa ilçesi Düden Park içerisinde yer alan ve kilometrelerce uzaklıktan gelerek 40 metre yükseklikten Akdeniz'e dökülen Düden Kıyı Şelalesi, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Park içinde yer alan seyir terasları ziyaretçilere şelale, falez ve Akdeniz manzaraları sundu. Şelale Ramazan Bayramı dolayısıyla kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğradı. Şelalenin yanına gelerek gördükleri manzara karşısına hayran kalan ziyaretçiler sık sık öz çekim yaparak o anlarını unutulmaz kıldı. Şelalenin üst bölgesinde turistler zipline ile kayarak, büyük heyecan yaşadı. 365 gün akan şelalenin havadan drone ile çekilen görüntüleri ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Öte yandan tehlikeye rağmen şelalenin döküldüğü noktada iki amatör balıkçının av yapması kameralara yansıdı.

"Kapadokya'dan geldiler

Şelaleyi gezen Osman Zararsız, Kapodokya'dan Antalya'ya geldiklerini belirterek, "Buranın güzelliklerini görmeye geldik. Asyalı tatilcilerimizi getirdik. Havada çok güzel şelalenin güzelliklerine doyamıyoruz. Biraz daha gezip Nevşehir'e gideceğiz" dedi.

Arjantinli Antonele Ferrari, ilk kez Antalya'ya geldiğini ve dünyaca ünlü Düden Şelalesi'ni çok beğendiğini ifade ederek, " İstanbul'da yaşıyorum, bayram için buraya geldim. Çok beğendik, çok güzel. Akşam İstanbul'a dönüyoruz. Havası çok güzel. Şelale çok güzel. Manzara için bariyeri geçtik, sonra geri gideceğiz" dedi.

Ukraynalı Kayeryna Balabaieva, ilk kez geldiği Antalya'nın doğallığına ve manzarasına hayran kaldığını belirtti.

"İlk ziyaretleri"

Şanlıurfa'dan Antalya'ya tayinlerinin çıktığını dile getiren Gülsüm Şen, " İlk kez bu kenti geldik, doğası, denizi harika. Düden Şelalesi de çok meşhurmuş bize geldik ve bol bol ailecek fotoğraf çektiriyoruz. Kızım Zümra da burayı çok sevdi. Herkese iyi bayramlar" diye konuştu.

Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nde Ramazan Bayramı yoğunluğu
Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nde Ramazan Bayramı yoğunluğu
Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nde Ramazan Bayramı yoğunluğu
Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nde Ramazan Bayramı yoğunluğu

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Ramazan Bayramı, Düden Şelalesi, Muratpaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya'nın dünyaca ünlü Düden Şelalesi'nde Ramazan Bayramı yoğunluğu - Son Dakika


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